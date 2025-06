Il papà della Pixel Camera ha portato le sue tecnologie su iPhone | nasce l’app Project Indigo

Il pap224 della Pixel Camera ha rivoluzionato la fotografia su iPhone con tecnologie innovative, dando vita a Project Indigo. Questa app, frutto dell’estro di Marc Levoy, genio della fotografia computazionale, promette di trasformare ogni scatto in un capolavoro. Dopo aver lasciato Google, Levoy ha portato la sua visione in Adobe, creando un’app fotografica universale già disponibile su alcuni iPhone e in arrivo anche su Android. È il futuro della fotografia mobile, pronto a sorprenderti.

Marc Levoy è un genio della fotografia computazionale moderna, dopo aver lasciato Google è entrato in Adobe per creare l'app fotografica universale. Project Indigo è la sua creatura, è disponibile per (certi) iPhone e arriverà anche su Android.

