Il Papa agli astronomi | sugli esopianeti potrebbe svilupparsi la vita

Il Papa ha rivolto un appello agli astronomi, evidenziando l’importanza delle scoperte sugli esopianeti e la possibilità che la vita possa svilupparsi altrove nell’universo. Durante la Summer School dedicata al Telescopio James Webb, si svelano nuove frontiere della conoscenza, portando l’umanità a interrogarsi su un remoto e affascinante futuro spaziale. È un momento di grande entusiasmo e speranza: le stelle potrebbero custodire risposte sorprendenti per l’intera umanità.

Città del Vaticano, 16 giu. (askanews) – “La Summer School di quest’anno, mi è stato detto, è dedicata al tema ‘Esplorare l’Universo con il Telescopio Spaziale James Webb’. Dev’essere un periodo entusiasmante per un astronomo! Grazie a questo strumento davvero straordinario, per la prima volta possiamo scrutare in profondità l’atmosfera degli esopianeti, dove potrebbe svilupparsi la vita, e studiare le nebulose dove si formano i sistemi planetari stessi”. Lo ha detto oggi Papa Leone XIV ricevendo in udienza, nella Sala del Concistoro in Vaticano, i partecipanti alla Summer School di astrofisica, promossa dalla Specie Vaticana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it