il nuovo ceo di kering segna una svolta epocale per il gruppo francese

Dopo i rumor degli scorsi giorni, Kering ha confermato la nomina di Luca de Meo come nuovo CEO. La notizia arriva in un momento delicato per il conglomerato del lusso francese, impegnato in un riassetto creativo e dirigenziale. Gucci, Bottega Veneta e Balenciaga hanno da poco cambiato i rispettivi direttori creativi, mentre da tempo François-Henri Pinault lavorava a un cambio di passo per l’intero gruppo. «Dopo vent'anni di trasformazione di Kering in uno dei principali attori del lusso mondiale, il gruppo è pronto per una nuova fase del suo sviluppo. GiĂ nel 2023 ho avviato una riflessione sull'evoluzione della governance del Gruppo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it