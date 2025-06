Il narco-caos che costa al Messico 245 miliardi di dollari l’anno

Il Messico continua a soffrire sotto il peso del narcotraffico, che nel 2024 ha sottratto all’economia ben 245 miliardi di dollari, equivalenti al 18% del PIL. Nonostante un lieve miglioramento dell’indice di pace, il costo umano e sociale di questa violenza rimane altissimo, frenando lo sviluppo e minando la stabilità di una delle economie più grandi dell’America Latina. Un dato che ci invita a riflettere sulla strada da percorrere per un futuro più sicuro e prospero.

Nonostante un lieve miglioramento dell'indice di pace, il Messico ha pagato nel 2024 un prezzo economico e sociale altissimo a causa della violenza che attanaglia il paese: ben 245 miliardi di dollari, pari al 18% del PIL nazionale. Lo rivela un rapporto dell' Institute for Economics and Peace (IEP), che mostra come il crimine organizzato continui a rappresentare uno dei maggiori freni allo sviluppo della seconda economia più importante dell' America Latina. Secondo l'analisi, sebbene ci sia stato un incremento dello 0,7% nell'indice nazionale di pace, trainato da una lieve diminuzione dell'indice di omicidi ( 19,3 ogni 100.