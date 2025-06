Il Napoli vuole ingaggiare Grealish | la notizia infiamma i tifosi

Il calciomercato infiamma i tifosi del Napoli: si riaccende la pista per Grealish, ormai ai margini del Manchester City. Il talentuoso inglese cerca un rilancio e la Serie A potrebbe offrirgli una nuova grande opportunità. Con l’interesse napoletano in forte crescita, il futuro di Jack si presenta come un’incognita emozionante: il suo trasferimento potrebbe cambiare le sorti di questa stagione. La prossima mossa è ancora tutta da scrivere.

Jack Grealish è ormai fuori dal progetto Manchester City: Napoli in testa per il suo acquisto, mentre il giocatore cerca rilancio. Jack Grealish è fuori dai piani di Pep Guardiola a Manchester City: questo è un dato di fatto. Il suo futuro è in bilico tra Premier League e il sogno di un nuovo inizio proprio in Serie A. Dall'Inghilterra arrivano voci sulla sua prossima destinazione, il cambio maglia sarà necessario per giocare con continuità. La valutazione attuale si aggira attorno ai 40-45 milioni, con il Manchester City disposto a subire una perdita e potrebbe acconsentire a un trasferimento a queste cifre.

Grealish al Napoli | Guardiola lo "scarica": "Deve giocare altrove" - Conte pronto all'offerta da 50 milioni - Il futuro di Jack Grealish al Manchester City si fa sempre pi√Ļ incerto. Dopo le parole di Guardiola, che ha sottolineato la necessit√† per l'inglese di giocare regolarmente, si aprono nuovi scenari di mercato.

