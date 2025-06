Il Napoli che prende De Bruyne sembra quasi scontato ormai il club proietta un’immagine da big Guardian

Il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia con l’ingaggio di Kevin De Bruyne, una mossa che proietta il club nel firmamento delle grandi squadre europee. Descritto come “una superstar nonostante l’età” e un elemento chiave per il successo di Conte, Lukaku e McTominay, questo arrivo è molto più di una semplice aggiunta: rappresenta la certificazione internazionale di crescita e ambizione. Un passo deciso verso l’eccellenza che potrebbe rivoluzionare il calcio italiano.

“L’arrivo di Kevin De Bruyne segna una nuova era per il Napoli”, scrive il Guardian. Perché “resta una superstar nonostante l’età e sarà un grande aiuto per Conte, Lukaku e McTominay”. E’ uno dei “plus” di aver preso una “superstar”: la certificazione internazionale di crescita. “Il passaggio di Kevin De Bruyne al Napoli la scorsa settimana è sembrato un po’ scontato – scrive Nicky Bandini – uno dei migliori giocatori di una generazione ha cambiato squadra per la prima volta in dieci anni, senza troppe cerimonie. Il cambiamento di tono rispetto ai primi lavori di De Laurentiis era evidente. Si tratta di un uomo che una volta svelò Gökhan Inler – un talento internazionale svizzero, ma certamente meno degno di nota di De Bruyne – presentandolo con una maschera da leone a una serata su una nave da crociera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it