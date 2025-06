Il mondo visto da un Trolley a Firenze la presentazione del romanzo di Gabriele Cané

Immaginate un trolley parlante, curioso e un po’ filosofo, che osserva il mondo con occhi ironici e disincantati. È lui il protagonista del nuovo romanzo di Gabriele Cané, un viaggio tra realtà e riflessione che ci invita a scoprire come i cambiamenti sociali si riflettano anche in aspetti sorprendenti della quotidianità. La presentazione a Firenze promette un’esperienza coinvolgente e ricca di spunti di riflessione, da non perdere!

Firenze, 16 giugno 2025 - Un Trolley curioso, parlante e un po’ filosofo è il protagonista del nuovo romanzo di Gabriele Cané, giornalista e già direttore di QN, ch e lunedì 16 giugno sarà presentato in anteprima a Firenze, alle ore 18, nella sala Onice del Palazzo dei Congressi, in piazza Adua. Il volume, intitolato semplicemente Trolley, è un racconto ironico e disincantato sui cambiamenti della nostra società visti da un punto di osservazione inedito: quello di un bagaglio a rotelle, arrivato dalla Cina e finito in una casa italiana. “Anche le cose possono avere gli occhi, parlare, capire. Chi meglio di un Trolley, uno dei milioni che popolano il mondo, che girano per strade, marciapiedi, stazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il mondo visto da un Trolley, a Firenze la presentazione del romanzo di Gabriele Cané

In questa notizia si parla di: trolley - firenze - romanzo - gabriele

Presentazione nazionale dell'ultimo libro di Gabriele Canè. Il 9 giugno 2025 serata letteraria di pregio al Majestic Baglioni, lo stupendo albergo museo della città di Bologna che ha ospitato la presentazione nazionale di "Trolley", l'ultimo originalissimo libro di Vai su Facebook

Il mondo visto da un Trolley, a Firenze la presentazione del romanzo di Gabriele Cané; Trolley: il nuovo romanzo di Gabriele Canè che fa parlare una valigia (e noi con lei).

Il mondo visto da un Trolley, a Firenze la presentazione del romanzo di Gabriele Cané - Un Trolley curioso, parlante e un po’ filosofo è il protagonista del nuovo romanzo di Gabriele Cané, giornalista e già direttore di QN, ch e lunedì 16 giugno sarà presentato ... Si legge su lanazione.it

"Trolley": il nuovo romanzo di Gabriele Canè che fa parlare una valigia (e noi con lei) - Nel nuovo romanzo di Gabriele Canè pubblicato da Edizioni Minerva, il mondo viene raccontato dalla sua valigia a due ruote, che osserva con ironia i cambiamenti della società contemporanea ... Lo riporta msn.com