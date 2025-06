Il Mondiale per Club nelle mani di Bin Salman

Il Mondiale per club, nelle mani di bin Salman, si trasforma in un potente strumento di prestigio e influenza per l’Arabia Saudita nel panorama calcistico internazionale. Con un nuovo format dedicato alle squadre campioni dei continenti, questa edizione segna un passo deciso verso il consolidamento del potere saudita nello sport globale. Un evento che, più che una competizione, diventa un palcoscenico di strategia geopolitica e ambizioni internazionali.

La nuova edizione del Mondiale per club diventa lo strumento con cui l'Arabia Saudita rafforza il proprio potere nel calcio internazionale. Un nuovo "format mondiale", per squadre, non per nazionali. Il Mondiale per Club è la competizione calcistica internazionale organizzata dalla FIFA che mette a confronto le squadre vincitrici delle principali competizioni continentali. Un torneo calcistico dal peso importante cityrumors.it foto Ansa Nato per decretare la squadra campione del mondo a livello di club, sta assumendo oggi un nuovo peso politico ed economico, diventando terreno di conquista per le grandi potenze globali, Arabia Saudita in testa, che lo vedono come vetrina strategica per il proprio soft power sportivo.

