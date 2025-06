Il Mondiale per Club certifica che ormai lo spagnolo è la lingua franca calcio Guardian

Il Mondiale per Club conferma una realtà ormai inconfutabile: lo spagnolo è diventato la vera lingua franca del calcio globale. Anno dopo anno, questa lingua unisce le stelle di ieri e di oggi, riflettendo una dominanza culturale e commerciale che supera i confini tradizionali. In questo torneo a predominanza ispano-latino-iberico, l’influenza dello spagnolo si fa sentire come mai prima d’ora, consolidando il suo ruolo nel cuore del calcio internazionale.

Il Mondiale per Club, il torneo anabolizzato della Fifa che si fila nessuno, rende palese una evidenza geopolitica. La nota Barney Ronay sul Guardian. “lo spagnolo è chiaramente la lingua franca di questo torneo, la lingua del calcio in America e la lingua del calcio d’élite, punto. Questo è un torneo a predominanza ispano-latino-iberico. E non solo perché si svolge nel sud della Florida, ma anche per motivi strutturali, economici e demografici. L’élite del calcio, dai giocatori, agli allenatori, ai potenti, parla spagnolo”. “La partita d’apertura è stata un evento a larga maggioranza spagnolaispanicacentro-sudamericana, e non solo perché il 70% del pubblico indossava magliette di Messi, indossate con lo stesso zelo per gli eventi che gli americani portano con i costumi di Halloween o con un berretto di Pitbull a un concerto di Pitbull. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Mondiale per Club certifica che ormai lo spagnolo è la lingua franca calcio (Guardian)

