Il Modena ufficializza Andrea Sottil come nuovo allenatore

Il Modena FC riparte con entusiasmo, annunciando Andrea Sottil come nuovo allenatore. Dopo l’esperienza di Mandelli e il ritorno alla Primavera, il club canarino ha scelto una guida fresca e determinata per affrontare la stagione. Con un contratto biennale, Sottil porta con sé una visione ambiziosa e tanta energia, pronto a scrivere nuovi capitoli di successo. La sfida è aperta: il futuro del Modena inizia oggi.

Conclusa l'esperienza di Paolo Mandelli, già ritornato alla guida della Primavera, il Modena Fc riparte dalla figura di Andrea Sottil. Il club canarino ha comunicato ufficialmente oggi di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Andrea Sottil, che ha firmato un contratto biennale con. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Il Modena ufficializza Andrea Sottil come nuovo allenatore

