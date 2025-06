Il mistero della morte di Mara Favro | autopsia non chiarisce cause il giallo resta senza colpevoli

Il caso di Mara Favro avvolto nel mistero si infittisce: l’autopsia non rivela le cause della morte, lasciando irrisolto il giallo senza colpevoli. La sua scomparsa in Val di Susa e il ritrovamento del corpo in un dirupo alimentano sospetti e interrogativi senza risposta. Cosa si nasconde dietro questa enigma? Scopriamo insieme i dettagli più inquietanti di questa vicenda che tiene tutti col fiato sospeso.

Il corpo di Mara Favro, scomparsa l’8 marzo 2024 in Val di Susa, è stato ritrovato mesi dopo in un dirupo. L’autopsia ha rilevato gravi fratture, ma non chiarisce se sia caduta, spinta o uccisa. Resta la certezza che qualcuno volesse disfarsi del corpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mara - favro - autopsia - chiarisce

Arrestato Vincenzo Luca Milione, datore di lavoro di Mara Favro: aveva violato la sorveglianza - Vincenzo Luca Milione, datore di lavoro di Mara Favro e indagato per il suo omicidio, è stato arrestato per violazione delle disposizioni di sorveglianza del tribunale.

Il mistero della morte di Mara Favro: autopsia non chiarisce cause, il giallo resta senza colpevoli; Mara Favro, il mistero resta: morta per omicidio o incidente? L’autopsia non chiarisce; Mara Favro, l’autopsia: «Fratture compatibili con una caduta, ma non si può stabilire se fu un incidente, una spinta o un gesto volontario».

Il mistero della morte di Mara Favro: autopsia non chiarisce cause, il giallo resta senza colpevoli - Il corpo di Mara Favro, scomparsa l’8 marzo 2024 in Val di Susa, è stato ritrovato mesi dopo in un dirupo. Lo riporta fanpage.it

Mara Favro, l’autopsia: «Fratture compatibili con una caduta, ma non si può stabilire se fu incidente, spinta o gesto volontario» - Ci sono segni di fratture estese e gravissime sui resti di Mara Favro, la donna di 51 anni scomparsa nella Valle di Susa nel marzo 2024 e ritrovata senza vita mesi dopo in fondo a un dirupo ... Come scrive leggo.it