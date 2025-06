Il ministro della Salute Schillaci | A Sud manca ancora la cultura della prevenzione

In un’Italia dove ancora si fatica a diffondere la cultura della prevenzione, il ministro Schillaci sottolinea l’importanza di cambiare rotta. A Napoli, alla Stazione Marittima, il presidente Mattarella ha inaugurato una due giorni dedicata alla prevenzione, un passo fondamentale per sensibilizzare cittadini e istituzioni. Solo attraverso concertazione, informazione e azioni concrete potremo costruire un futuro più sano e consapevole per tutti.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato alla Stazione Marittima di Napoli all'apertura della due giorni dedicata alla prevenzione organizzata dal ministero della Salute con la partecipazione dei protagonisti del Servizio sanitario nazionale, le istituzioni centrali e territoriali. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Il ministro della Salute Schillaci: "A Sud manca ancora la cultura della prevenzione"

