Il messaggio del sindaco Daniele Silvetti ai maturandi | È l' avvio di una nuova fase Ancona crede in voi

Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, rivolge un messaggio di incoraggiamento e fiducia ai giovani maturandi, consapevole dell’importanza di questo traguardo. "Mercoledì – inizia così a parlare ai ragazzi Silvetti – vi attenderà un momento cruciale, ma anche un’opportunità per dimostrare il vostro talento e le vostre capacità. Ancona crede in voi e nel vostro futuro: affrontate questa sfida con coraggio e determinazione, perché il meglio deve ancora venire."

