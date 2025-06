Il mercatino di Arpino

Preparati a scoprire tesori unici e autentici nel cuore di Arpino! Il Mercatino di Arpino, un evento imperdibile per gli amanti dell’artigianato locale e dell’antiquariato, ti aspetta nella pittoresca Piazza Municipio domenica 22 giugno, dalle 9 alle 18. Organizzato con passione dagli artigiani del Borgo ODV, rappresenta una meravigliosa occasione per immergersi in un mondo di creatività e qualità. Non mancare!

