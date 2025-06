Il meraviglioso castello dell' Aretino che riapre le porte ai suoi visitatori Le date e come prenotarsi

Scopri il fascino senza tempo del castello di Montecchio Vesponi, un gioiello dell’Aretino che apre nuovamente le sue porte per un’estate all’insegna della storia e della cultura. Grazie alle visite guidate dell’Associazione InCastro Aps, potrai immergerti in un’atmosfera magica e scoprire i segreti di questa meravigliosa fortezza. Ecco le date da non perdere: preparati a vivere un’esperienza indimenticabile tra passato e presente. Prenota subito il tuo posto!

Riapre il castello di Montecchio Vesponi durante l'estate 2025 grazie alle visite guidate dall'Associazione InCastro Aps. Le date Ecco gli appuntamenti. Domenica 13 luglio ore 10:30 Sabato 26 luglio ore 17:30 Domenica 10 agosto ore 10:30 Sabato 23 agosto ore 17:30 Domenica 14. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Il meraviglioso castello dell'Aretino che riapre le porte ai suoi visitatori. Le date e come prenotarsi

In questa notizia si parla di: castello - riapre - date - meraviglioso

Il Castello della Rancia riapre le porte - Il Castello della Rancia di Tolentino finalmente riapre al pubblico dopo i lavori post-sisma, diventando ancora una volta il simbolo della città.

A Urbino riapre oggi dopo un accurato restauro il meraviglioso Studiolo del Duca Federico da Montefeltro incastonato nella Galleria nazionale delle... Vai su Facebook

Il meraviglioso castello dell'Aretino che riapre le porte ai suoi visitatori. Le date e come prenotarsi; La più famosa residenza di campagna della Gran Bretagna sta per riaprire; Riapre il meraviglioso Castello di Lagopesole.

Riapre il meraviglioso Castello di Lagopesole - Nel 1242, infatti, Federico II di Svevia dette inizio ai lavori di ampliamento del Castello: divenne così il maggior punto di riferimento sulla valle di Vitalba. Lo riporta siviaggia.it

Milano, il meraviglioso «pergolato» di Leonardo: riaperta la Sala delle Asse al Castello Sforzesco - Al Castello Sforzesco riapre infatti la Sala delle Asse e il pubblico di tutto il mondo potrà ammirare i risultati dei sei anni di restauri che hanno portato alla luce i disegni preparatori ... Segnala milano.corriere.it