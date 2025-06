Il Medio Oriente in fiamme sul tavolo del G7 canadese

La crisi Iran-Israele non è in agenda ma il tema non si potrà evitare. I "grandi" dovranno mostrarsi concordi. L'incognita degli Usa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Medio Oriente in fiamme sul tavolo del G7 canadese

In questa notizia si parla di: medio - oriente - fiamme - tavolo

Trump vola in Medio Oriente, quattro giorni di incontri tra Riad, Doha e Abu Dhabi - Donald Trump inizia oggi una storica visita in Medio Oriente, con incontri programmati tra Riad, Doha e Abu Dhabi.

Il mondo è in fiamme, bisogna allacciare le cinture e anche se non c’è un pericolo imminente che ci riguardi, l’elettorato che ha portato Giorgia Meloni al governo non capisce le liti nella maggioranza quando i problemi interni ed esterni sono altri. Facciamo un Vai su Facebook

Il Medio Oriente in fiamme sul tavolo del G7 canadese; Medio Oriente in fiamme/ Nuove esplosioni a Teheran, i media: Arrestati due agenti del Mossad. Idf: Colpito il quartier generale nucleare dell'Iran; Lunga telefonata Trump-Putin: «La guerra deve finire».

Il Medio Oriente in fiamme sul tavolo del G7 canadese - Israele non è in agenda ma il tema non si potrà evitare. Lo riporta msn.com