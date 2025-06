Il Mattino | Napoli la difesa ricomincia da quattro

Il Napoli di Antonio Conte sta riscrivendo le regole della difesa: dalla peggior retroguardia degli ultimi anni alla meno battuta d’Europa. La chiave del successo azzurro risiede in un reparto difensivo solido, che si fonda su un affidabile schieramento a quattro. Con numeri da primato e una solidità inattesa, il club partenopeo si prepara ora alla grande sfida della Champions League, confermando che la vera forza parte da una difesa impeccabile.

"> Dalla peggior retroguardia degli ultimi anni alla meno battuta d’Europa. Il Napoli di Antonio Conte ha costruito il suo trionfo sul solido muro difensivo, e ora guarda alla Champions con numeri da primato. Come riportato da Il Mattino di Napoli, in un’analisi firmata da Gennaro Arpaia, i numeri della difesa azzurra parlano chiaro: soltanto 27 i gol subiti nell’intera stagione, meglio di qualsiasi altra squadra nei cinque principali campionati europei. Un risultato clamoroso se si pensa che appena dodici mesi prima, sotto la gestione fallimentare post-Spalletti, erano stati 48 i gol incassati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, la difesa ricomincia da quattro”

In questa notizia si parla di: napoli - mattino - difesa - ricomincia

Osimhen Juventus (Il Mattino): ha già scelto i bianconeri! L’attaccante non vuole ostacoli da parte del Napoli. Cosa filtra sulla trattativa tra i club - Victor Osimhen ha già preso una decisione riguardo al suo futuro: secondo Il Mattino, l'attaccante nigeriano avrebbe scelto la Juventus per la prossima stagione.

«America’s Cup, vogliamo l’asse Napoli-Barcellona»: L’intervista a José Alberto Carbonell, presidente del porto della città catalana, domani in edicola su Il Mattino Vai su Facebook

Napoli 2024/25, difesa da record in Europa: Conte ricomincia da quattro; Napoli 2024/25, difesa da record in Europa: Conte ricomincia da quattro; Napoli 2024/25, difesa da record in Europa: Conte ricomincia da quattro.

Napoli 2024/25, difesa da record in Europa: Conte ricomincia da quattro - Come gli scudetti conquistati dal Napoli e come gli interpreti della difesa meno battuta d’Europa nell’ultima stagione. Scrive ilmattino.it