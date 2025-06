il maschio annalisa gioca coi ruoli e spiazza

Annalisa torna a sorprendere, sfidando le convenzioni con il suo nuovo tormentone estivo "Maschio". Tra polemiche e accuse infondate, la cantante gioca con i ruoli di genere, aprendo un dialogo che va oltre le apparenze. È un inno alla libertà di espressione e alla fluidità dei ruoli, un messaggio che invita a riflettere su come viviamo e giudichiamo le diversità . In un mondo che cambia, Annalisa ci spinge a guardare oltre i pregiudizi.

Di Clemente Il fatto che sia già al centro di polemiche pure il nuovo tormentone dell'estate di Annalisa dal titolo Maschio la dice lunga – lunghissima: ma in che razza di paese viviamo? Accusata tra l'altro di "blasfemia" e di "inneggiare al transessualismo", Annalisa in Maschio canta giocando con i ruoli di genere: "Se fossi nella tua camicia O anche più giù Mi diresti pervertita O peggio, fai tu Ma perdona i miei peccati Come ha fatto Gesù Come hai fatto con le altre". Ora. Se fossimo in un Paese minimamente evoluto, tipo l'Italia del secolo scorso e di Raffaella Carrà , canteremmo o non canteremmo Maschio, e basta.