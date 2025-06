Il MArRC presenta il calendario estivo 2025 con musica e cultura in terrazza

Il Marc, con entusiasmo, svela il calendario estivo 2025, un mix irresistibile di musica e cultura in terrazza. Martedì 17 giugno, alle 20:30, la suggestiva terrazza del Museo archeologico di Reggio Calabria accoglierà il concerto dell’Ensemble Mediterranea, diretto dal M° Dario Siclari, inaugurando una stagione ricca di eventi indimenticabili che renderanno l’estate imperdibile per tutti gli amanti delle arti.

Martedì 17 giugno, a partire dalle ore 20,30, presso la terrazza del Museo archologico nazionale di Reggio Calabria, il direttore Fabrizio Sudano inaugurerà   la stagione con il concerto dell'Ensemble Mediterranea e un fitto programma di eventi estivi. L'Ensemble diretto  dal M° Dario Siclari.

