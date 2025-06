Il marchio della grande distribuzione investe sulla formazione | per i dipendenti corsi di educazione finanziaria gratuiti

Il marchio della grande distribuzione dimostra ancora una volta il suo impegno verso il benessere dei propri dipendenti, investendo in corsi di educazione finanziaria gratuiti. Un’iniziativa pensata per rafforzare competenze e consapevolezza, soprattutto nelle basi logistiche di Forlì, Cesena, Misano Adriatico e Fano, dove operano circa 400 persone, ovvero i due terzi della forza lavoro. A proporli è Commercianti, un passo importante verso la crescita professionale e personale dei collaboratori...

