Il Maestro e Margherita il regista | Russia dittatura come anni ' 30

Il regista russo Michael Lockshin ha riscosso un grande successo con la trasposizione cinematografica di "Il Maestro e Margherita", capolavoro di Michail Bulgakov. Ambientato negli anni ‘30 in Unione Sovietica, il film cattura la complessità di un’epoca oppressive e dittatoriale, portando sul grande schermo un mix di romanticismo, surrealismo e profondità. Questo incredibile risultato dimostra che, anche sotto il regime più severo, l’arte e la creatività possono trovare il loro spazio.

Roma, 16 giu. (askanews) - Ci voleva un gran coraggio a realizzare una trasposizione cinematografica de "Il Maestro e Margherita", capolavoro Michail Bulgakov. Il regista russo Michael Lockshin è riuscito a fare un grande film, dal 19 giugno nei cinema italiani, con una narrazione potente e tutti gli elementi sorprendenti, romantici, surreali della storia. E, per uno strano destino, è diventato anche lui, come Bulgakov e come lo scrittore protagonista del racconto, una vittima della propaganda russa di regime. Ora abita a Los Angeles e se oggi tornasse a Mosca lo arresterebbero. "Il Maestro e Margherita" è ambientato nella grigia e repressiva Mosca degli anni Trenta e il protagonista è uno scrittore ostracizzato ed emarginato perché non allineato al volere degli uomini di Stalin.