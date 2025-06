Il M5S scende in piazza e sfida a Schifani sulla sanità | Visite ed esami gratuiti in caso di lunghe attese

Il Movimento 5 Stelle scende in piazza, sfidando Schifani sulla sanità e chiedendo visite ed esami gratuiti anche con lunghe attese. Con circa 1.500 manifestanti arrivati da tutta la Sicilia, il corteo guidato da Giuseppe Conte ha lanciato un forte messaggio di cambiamento: "No allo sfascio della sanità siciliana". Una protesta che ribadisce l'impegno del movimento a mettere al centro i bisogni dei cittadini e a promuovere un sistema sanitario più giusto e accessibile.

Sono arrivati da tutta la Sicilia e si sono mossi in corteo, guidati dal presidente Giuseppe Conte, da cui si è alzato un coro unanime: "No allo sfascio della sanità siciliana". C'erano circa 1.500 persone alla manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle che si propone oggi come alternativa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il M5S scende in piazza e sfida a Schifani sulla sanità: "Visite ed esami gratuiti in caso di lunghe attese"

