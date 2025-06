Il lavoro da hacker i viaggi in Russia l’assenza di documenti | cosa sappiamo di Stella Ford la donna trovata morta a Villa Pamphili

Un mistero avvolge la tragica scoperta di Stella Ford, donna senza documenti e con un nome falso, trovata morta insieme alla figlia nel parco di Villa Pamphili a Roma. Le indagini degli inquirenti sono appena all’inizio, ma emergono già dettagli inquietanti su questa enigmatica figura. Cosa si nasconde dietro questa vicenda? La verità potrebbe rivelare un intreccio di segreti e silenzi che va ben oltre l’apparenza.

Si faceva chiamare Stella, ma era senza documenti. Per ora le informazioni sulla donna trovata morta sabato 7 giugno insieme alla figlia all’interno del parco di Villa Pamphili a Roma non sono molte e si basano su indizi e testimonianze su cui sono in corso le verifiche degli inquirenti. Da quanto si apprende, Stella Ford, circa 30 anni, sarebbe solo uno pseudonimo: quel nome, infatti, non esiste all’anagrafe. Inoltre, al momento del ritrovamento del corpo senza vita della donna non sono stati rivenuti documenti d’identità . La sua nazionalità , a oggi ancora sconosciuta, potrebbe essere dell’est, forse russa, dato che insieme alla figlia e al presunto marito, come raccontato da un conoscente, sarebbe transitata nel Paese poche settimane prima del suo omicidio. 🔗 Leggi su Open.online