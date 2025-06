Il latino torna alle medie con il Trono di Spade ecco la bozza dei nuovi programmi scolastici Ma il testo è pieno zeppo di errori

Il latino torna alle medie, tra il Trono di Spade, la Bibbia e grandi classici, in un mix che unisce passato, presente e fantasia. Ma la bozza dei nuovi programmi scolastici, ricca di proposte ambiziose, presenta anche numerosi errori, sollevando dubbi sulla sua implementazione. Una sfida entusiasmante per rinnovare l’apprendimento, ma attenzione ai dettagli: il futuro delle giovani menti merita precisione e cura.

Il ritorno di gran carriera del latino alle scuole medie (bench√© su base volontaria), le poesie a memoria, il Trono di Spade affiancato alla Bibbia e ad altri grandi classici tra le letture consigliate. La bozza delle Nuove indicazioni nazionali per il curricolo di scuole materne, elementari e medie √® un calderone di passato e presente, antichit√† e fantasy. Una sorta di continuo ping pong per permettere agli alunni, almeno cos√¨ si augurano nel ministero dell‚ÄôIstruzione, di raggiungere una ¬ęeducazione linguistica solida e consapevole¬Ľ. Insomma, come sottolinea il Corriere della Sera, basta slang giovanili e spazio alla ¬ęregola grammaticale e all‚Äôimportanza della sintassi¬Ľ. 🔗 Leggi su Open.online