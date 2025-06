Il lago di Como costa caro | eccesso di velocità e sorpassi raffica di multe ai turisti al volante del fine settimana

Il pittoresco lago di Como, meta di turisti e appassionati di motori, si trasforma in un palcoscenico di sanzioni durante il fine settimana. Tra eccessi di velocità e sorpassi azzardati, le forze dell’ordine intervengono con fermezza per garantire sicurezza e rispetto delle regole. La raffica di multe, tra controlli con telelaser e pattuglie dedicate, testimonia l’impegno nel preservare la bellezza e l’ordine di questa celebre perla lacustre. Un richiamo alla prudenza che tutti dovrebbero ricordare.

Laglio (Como), 16 giugno 2025 – Motociclisti e automobilisti in transito sulla statale Regina, controllati e multati nel fine settimana, durante i posti di controllo di Polizia Stradale del distaccamento di Tremezzina, e delle pattuglia della Questura di Como, che si sono concentrati nel tratto tra Cernobbio e Laglio, anche con telelaser, dove è più frequente la possibilità di condotte inadeguate e superamento dei limiti di velocità . Il traffico lungo la statale Regina nella zona di Argegno durante uno degli ultimi fine settimana Sorpassi azzardati . Complessivamente sono stati sanzionati i conducenti di 6 moto per la mancata revisione periodica, tre motociclisti per sorpasso in tratti stradali in cui non era permesso, uno per la mancanza dell' assicurazione obbligatoria, uno per eccesso di velocità in relazione alle condizioni del traffico, tre per targa posizionata in modo non leggibile e uno segnalato in Prefettura per la mancata ottemperanza all'alt della pattuglia, con decurtazione di 5 punti dalla patente.