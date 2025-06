il king of rap marracash conquista gli stadi con uno show imponente

Il King of Rap Marracash sta rivoluzionando il panorama musicale italiano, portando il rap negli stadi con uno show senza precedenti. Con oltre 270 mila fan impazziti e record di presenze, il suo tour si conferma come un evento epocale. Torino, 16 giugno: il rapper ha scritto una pagina memorabile nella storia del rap italiano. E questa è solo l'inizio di un nuovo capitolo, destinato a lasciare il segno nel cuore dei suoi fan...

Torino, 16 giu. (askanews) - Il King of Rap alla conquista degli stadi, mai prima di lui un rapper in Italia ha fatto questi numeri. Dopo il debutto di Bibione, a Torino con i 37 mila fan in delirio, Marracash ha scritto la storia del rap italiano. Dopo il successo di Marrageddon, il rapper ha alzato ancora una volta l'asticella del tour con oltre 270 venduti nelle diverse tappe. Più di un semplice live da stadio, Marra ha voluto scrivere quello che lui ha definito un concept show, molto teatrale, recitato e sorprendente, ma soprattutto ipertecnologico. Sempre presente la dualità e il conflitto tra Fabio e Marra, tra l'uomo e l'artista, con colpi di teatro, per uno show che dura due ore e un quarto circa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net