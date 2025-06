Il King del Rap porterà prima a San Siro poi all' Olimpico a Roma il suo concept show ipertecnologico che racconta l' uomo e l' artista

Il re del rap italiano, Porter224, sta rivoluzionando il panorama musicale: prima a San Siro e poi all’Olimpico di Roma, il suo concept show ipertecnologico racconta l’uomo e l’artista come mai prima d’ora. Con numeri da record e un pubblico in delirio, Marracash ha scritto una nuova pagina nella storia del rap nazionale. La sua ascesa continua, e questa volta il palcoscenico è ancora più grande. Preparatevi a vivere un’esperienza unica nel suo genere.

Torino, 16 giu. (askanews) – Il King of Rap alla conquista degli stadi, mai prima di lui un rapper in Italia ha fatto questi numeri. Dopo il debutto di Bibione, a Torino con i 37 mila fan in delirio, Marracash ha scritto la storia del rap italiano. Dopo il successo di Marrageddon, il rapper ha alzato ancora una volta l'asticella del tour con oltre 270mila biglietti venduti nelle diverse tappe. Leggi anche › Marracash annuncia a sopresa il nuovo album: "È finita la pace" Marracash conquista gli stadi. Nessun rapper aveva mai fatto tanto. Più di un semplice live da stadio, Marra ha voluto scrivere quello che lui ha definito un concept show, molto teatrale, recitato e sorprendente, ma soprattutto ipertecnologico.

