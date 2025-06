Il killer di Villa Pamphili ha dato nome falso

Il mistero del killer di Villa Pamphili si infittisce: l’uomo arrestato in Grecia, accusato dell’omicidio di una neonata di sei mesi, ha fornito un falso nome. Si chiama Francis Kaufmann, e non Rexal Ford, come inizialmente sospettato. La collaborazione tra la Procura di Roma e l’FBI sta portando alla luce dettagli inquietanti, mentre le indagini proseguono per fare giustizia e chiarire ogni dubbio su questa tragica vicenda.

L'uomo fermato in Grecia per l'omicidio di una bambina di sei mesi, trovata morta a villa Pamphili a Roma, si chiama Francis Kaufmann e non Rexal Ford. L'accertamento è avvenuto nell'ambito dell'indagine della Procura di Roma in cui sta avendo collaborazione con l'Fbi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il killer di Villa Pamphili ha dato nome falso

