Il Gruppo Credem cresce ancora | 400 assunzioni previste nel 2025

Il Gruppo Credem si conferma protagonista di una crescita straordinaria, con un piano di assunzioni che fa sognare. Tra i principali gruppi bancari italiani e tra i più solidi d’Europa, la banca punta ancora sulle persone per rafforzarsi e innovare. Con 156 assunzioni già realizzate nel primo quadrimestre del 2025, l’obiettivo è raggiungere quota 400 entro fine anno, segnando un ulteriore +30%. Una strategia che promette di plasmare il futuro del settore finanziario.

UNA CRESCITA che non si arresta. Credem, tra i principali gruppi bancari d’Italia e tra i più solidi in Europa, continua così a punta sulle persone: numeri alla mano, a fine aprile del 2025, il Gruppo ha realizzato 156 assunzioni, segnando un incremento del 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ma non è finita qui, perché l’obiettivo per il 2025 è infatti quello di 400 nuovi inserimenti, con un incremento di oltre il 30% rispetto al dato medio delle assunzioni degli ultimi 5 anni. Nel dettaglio, dal 2020 ad oggi, Credem ha creato oltre 1.400 posti di lavoro, con un incremento dell’organico del 11,7%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net