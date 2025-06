Il Google Play Store si colora grazie allo stile Material 3 Expressive

Il Google Play Store si trasforma, accendendo di vivaci nuance grazie allo stile Material 3 Expressive. Questa nuova veste cromatica rende l’esperienza di navigazione più coinvolgente e dinamica, catturando l’attenzione degli utenti con un tocco di colore in più nella sezione ricerca. Scopri come questa innovazione sta rivoluzionando il modo di esplorare le app e rendendo ogni interazione più piacevole e personalizzata.

Google ha portato un tocco di colore in più nella sezione ricerca del Play Store, in perfetto stile Material 3 Expressive

