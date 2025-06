Il goal di Neto mostra Aura alla Coppa del Mondo del 2025 … prima che James soffra Shock

Pedro Neto ha incantato i tifosi con un gol spettacolare, illuminando la scena della Coppa del Mondo del 2025 e regalando al Chelsea una vittoria memorabile contro il Los Angeles FC. La sua corsa fulminea e l’abilità nel finalizzare hanno catturato l’attenzione di tutti, lasciando presagire un torneo ricco di emozioni e grandi protagonisti. Un momento che resterà negli annali del calcio internazionale, mentre il mondo aspetta di scoprire cosa riserveranno le prossime sfide.

2025-06-16 22:17:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Pedro Neto ha lasciato il suo indicatore sul pavimento con una corsa abbagliante e girare per segnare il primo gol del Chelsea della Coppa del Mondo da club del 2025 con l’apri contro il Los Angeles FC ad Atlanta lunedì. L’ala del Portogallo Neto si avvicinò al passaggio percettivo di Nicolas Jackson nel canale a destra, entrò nella scatola e produceva un bellissimo turno di Cruyff per lanciare il marcatore Ryan Hollingshead fuori equilibrio. La firma di £ 54 milioni prima dell’inizio della scorsa stagione, quindi ha sparato freddamente oltre la leggenda del Tottenham Hugo Lloris al vicino Post del portiere mentre il Chelsea dominante ha creato un vantaggio in stile al 34 ° minuto all’Hard Rock Stadium. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

