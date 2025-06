Il giornalista americano che raccontò il volto vero del nazismo

cuore pulsante di Berlino, dove il passato e il presente si intrecciano in un’atmosfera intrisa di storia. Tra luci soffuse e arredi d’epoca, il locale Hessler svela il suo fascino retrò, facendo da cornice a un racconto che va oltre i confini temporali. È qui che nasce un’esperienza unica, capace di trasportare ogni visitatore in un viaggio nel tempo e nella memoria, rivelando il volto più autentico di un’epoca complessa e affascinante.

È un locale un po' all'antica, lo Hessler. Carta da parati dalle tinte plumbee, lampadari di cristallo, laboriose stuccature ornamentali. L'intera parete di fondo è occupata da un massiccio buffet in legno scuro, di fronte al quale i tavolini della sala si allineano rigidi e precisi, sull'attenti, come se un sergente prussiano avesse comandato l'appello. Siamo in Kantstraße, alle spalle della Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, a due passi dal mitico Romanisches Café, il ritrovo degli artisti berlinesi. Ma lo Hessler è un posto molto più tranquillo, oltre che meno frequentato. Varian Fry cena da solo a uno di quei tavoli.