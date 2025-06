il giallo mediobanca si allarga tra inchieste anomalie e silenzi

Il giallo mediobanca si infittisce, tra inchieste, anomalie e silenzi inquietanti. La decisione di rinviare l’assemblea a settembre, annunciata domenica 15 giugno dopo un cda straordinario, alimenta i sospetti su un vaso di Pandora che potrebbe rivoluzionare gli equilibri consolidati nel mondo finanziario. Un caso che, secondo le indiscrezioni, potrebbe portare alla luce verità sconvolgenti, con ripercussioni imprevedibili per il settore e gli investitori.

Assemblea di Mediobanca rimandata a settembre. La notizia è arrivata domenica 15 giugno, dopo un cda straordinario di Piazzetta Cuccia che ha deciso per il rinvio. Ma tornando sul caso che Lettera43 ha scatenato con l’articolo pubblicato giovedì 12 giugno, le indiscrezioni raccolte fanno intuire che si è scoperto un vaso di Pandora che va ben oltre i protagonisti della disfida finanziaria che rischia di stravolgere gli assetti consolidati del capitalismo italiano. L’indagine infatti non è più circoscritta ai soliti nomi noti come Caltagirone e Delfin. No. La Procura di Milano ha formalmente aperto un fascicolo modello 21: siamo nel campo della notizia di reato, e dentro c’è molto più di quanto finora emerso pubblicamente. 🔗 Leggi su Lettera43.it