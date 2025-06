Il generale Portolano | La guerra tra Israele e Iran rischia di allargarsi ai paesi vicini

vicini, con conseguenze devastanti per l’intera regione. La stabilità del Medio Oriente è in bilico e l’Italia monitora con massima attenzione gli sviluppi, prontamente impegnata nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

«L'Italia segue con costante e attenta preoccupazione l'evoluzione della situazione in Medio Oriente, in un periodo segnato da una profonda instabilità, conflitti sanguinosi e una molteplicità di crisi interconnesse, che si alimentano reciprocamente». In un'intervista al Corriere della Sera il capo di stato maggiore della Difesa Luciano Portolano dopo l'inizio della guerra fra Israele e Iran, dice che il rischio è una guerra allargata ai Paesi vicini. Un nuovo capitolo. «L'operazione condotta in autonomia dalle forze armate israeliane apre oggi un nuovo capitolo, aggiunge elementi di tensione», premette Portolano.