Il gatto Filippo tenuto legato con una corda e scaraventato dal balcone dal suo padrone | scatta la denuncia ma il tribunale lo riporta a casa Gli animalisti si mobilitano per salvarlo

Il gatto Filippo, famoso sul web per alcune foto sfortunate, ha vissuto un trauma incredibile: legato con una corda e scaraventato dal balcone dal suo padrone. La scoperta di questo orrore ha scatenato una mobilitazione di animalisti e migliaia di persone, che hanno firmato una petizione su Change.org chiedendo di salvarlo. Ma cosa è successo dopo? La lotta per la sua salvezza è appena iniziata, e il suo destino resta ancora incerto.

"Richiediamo che Filippo sia immediatamente sottratto al proprietario maltrattante". È questa una petizione lanciata su Change.org e firmata da oltre 31 mila persone in pochi giorni (con numeri in crescendo). Facciamo però un passo indietro. Il protagonista della triste vicenda è il gatto Filippo, diventato famoso per alcune immagini che circolavano sul web. L'animale domestico era vittima di maltrattamenti da parte del proprietario, che lo aveva legato con una corda a una ringhiera e scaraventato giù dal balcone in un appartamento nel quartiere Monte Mario a Roma. In seguito alle segnalazioni di una cittadina, il povero Filippo era stato sequestrato lo scorso 11 maggio e accolto in un rifugio alla Muratella.