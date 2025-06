Il gadget più acquistato alla 24 Ore di Le Mans? Il modellino della Ferrari 499P #50 del 2023

24 Ore di Le Mans in Italia e nel mondo, lasciando un'impronta indelebile nella storia delle corse. Questo modellino, simbolo di passione e successo, rappresenta molto più di un semplice gadget: è un pezzo di leggenda che ogni appassionato desidera possedere. Scopriamo insieme la magia dietro questa esclusiva creazione e perché, tra ricordi e emozioni, il modellino della Ferrari 499P numero 50 rimane un must-have per tutti gli amanti delle auto da sogno.

Una 499P Ferrari per molti, ma non per tutti. Tra i ricordi più amati della 24 Ore di Le Mans, c’è un oggetto che ha conquistato tutti: il modellino della Ferrari 499P numero 50, realizzato da Looksmart Models in scala 1:18 (e in tiratura limitata anche in scala 1:12). Non è solo una replica: è un tributo a una vittoria che ha fatto epoca. Perché è proprio questa vettura, con la sua inconfondibile livrea rosso-gialla, ad aver riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio a Le Mans nel 2023. Guidata da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, la #50 è diventata un’icona del ritorno Ferrari nell’ endurance, parte della nuova generazione Hypercar e cuore pulsante del progetto 499P. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it