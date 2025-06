Il futuro degli aeroporti Cgil e Cisl chiedono il confronto con la Regione Integrazione non a spese del lavoro

Il futuro degli aeroporti in Emilia-Romagna si gioca sulla tavola del confronto tra sindacati e regione, con Cgil e Cisl che chiedono un dialogo serio e rispettoso del lavoro. Daniela Modonesi sottolinea l'importanza di un'integrazione sostenibile, evitando di gravare sui diritti dei lavoratori. È fondamentale che ogni decisione consideri non solo le esigenze economiche, ma anche il benessere di chi ogni giorno contribuisce al successo dei nostri scali.

AltolĂ Cgil sul dibattito in corso in Emilia-Romagna sull'integrazione degli aeroporti. Per Daniela Modonesi, della segreteria regionale Filt-Cgil, il grande assente è il lavoro e la futura ripartizione dei carichi sui quattro scali della regione non potrĂ avvenire a discapito dell'occupazione e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Š Forlitoday.it - Il futuro degli aeroporti, Cgil e Cisl chiedono il confronto con la Regione. "Integrazione non a spese del lavoro"

In questa notizia si parla di: cgil - aeroporti - regione - integrazione

Il futuro degli aeroporti, Cgil e Cisl chiedono il confronto con la Regione. Integrazione non a spese del lavoro; Settore in crisi, Quarella chiude; Declassamento aeroporto? Sindacati e opposizione attaccano, Rixi smentisce, ma l’assessore regionale scrive ai ministri. Commento diplomatico ma fermo della società .

Aeroporto Sanzio, 55 dipendenti in cassa integrazione. Cgil: «Nessuna strategia di rilancio» - È stata sottoscritta un’ennesima cassa integrazione per 22 settimane per 55 dipendenti ... Come scrive corriereadriatico.it

Lavoratori in cassa integrazione, la Fiom attacca la Regione: “Inutile il sostegno al reddito” - C’era chi si aspettava di ricevere fino a 500 euro al mese: “Ma a disposizione ci sono solo 3 euro all’ora per la formazione” ... Riporta torino.repubblica.it