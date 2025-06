Il Foto Cine Club Forlì espone al Chiostro di San Mercuriale nei mercoledì in centro

Il Foto Cine Club Forlì torna ad accendere la scena culturale della città con due suggestive mostre fotografiche nel Chiostro di San Mercuriale, nel cuore di Forlì. Durante i Mercoledì in Corso di giugno, l’arte visiva si fa protagonista, portando emozioni e riflessioni tra le mura storiche del chiostro. Mercoledì 18 giugno, alle ore 20.30, si riaccenderà l’attesa con la riproposta di “Vogliamo essere...”, un’occasione imperdibile per immergersi nella creatività e nel talento locale.

Il Foto Cine Club Forlì allestirà due mostre fotografiche nella sala del Chiostro di San Mercuriale, piazza Saffi, in occasione dei Mercoledì in corso. Nel corso del mese di giugno saranno esposte due mostre collettive. Mercoledì 18 giugno, dalle ore 20.30, verrà riproposta "Vogliamo essere.

