Il figlio Mario disperato | Sono stato a mangiare un gelato con papà poi ha ammazzato mamma

Il dramma scuote Tolentino: un gesto inimmaginabile ha sconvolto una famiglia, lasciando tutti senza parole. Mario, il pi√Ļ giovane dei figli di Gentiana Hudhra, racconta con voce tremante un pomeriggio apparentemente normale che si √® trasformato in una tragedia. Un episodio che solleva domande inquietanti e richiede una riflessione profonda sulla fragilit√† umana e l'imprevedibilit√† del destino.

TOLENTINO ¬ęSono distrutto, non riesco a parlare. Sabato pomeriggio sono andato in un bar con mio padre¬Ľ, racconta il figlio pi√Ļ piccolo di Gentiana Hudhra, Mario, di 21 anni.. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it ¬© Corriereadriatico.it - Il figlio Mario disperato: ¬ęSono stato a mangiare un gelato con pap√†, poi ha ammazzato mamma¬Ľ

