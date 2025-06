Il figlio di Cher ricoverato per overdose la moglie | Sta continuando ad affrontare le sue battaglie interiori

In un periodo turbolento, Marieangela King condivide aggiornamenti sulla difficile battaglia di Elijah Blue Allman, figlio di Cher, ricoverato d’urgenza per overdose. Nonostante le sfide, la sua determinazione verso la sobrietà resta una luce di speranza. La vita personale della famiglia si intreccia con momenti di vulnerabilità e resilienza, mentre affrontano insieme le difficoltà. Continua a leggere per scoprire come questa storia si evolve e quale sarà il prossimo capitolo.

Marieangela King ha parlato delle condizioni di salute di Elijah Blue Allman, figlio di Cher, ricoverato d'urgenza per overdose: "Farò sempre il tifo per lui. Continua ad affrontare le sue lotte interiori, ma una costante è il suo impegno verso la sobrietà". A marzo la donna ha presentato istanza di divorzio per "differenze inconciliabili". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: figlio - cher - ricoverato - overdose

Il figlio di Cher Elijah Blue Allman trasportato d’urgenza in ospedale per overdose - Una notizia che sconvolge il mondo dello spettacolo: Elijah Blue Allman, il figlio di Cher, è stato trasportato d’urgenza in ospedale a causa di una grave overdose.

Cher, il figlio Elijah ricoverato d'urgenza per un'overdose Vai su X

Elijah Blue Allman, figlio di Cher e Greg Allman, ricoverato in ospedale per overdose. Non è in pericolo di vita, Cher si trova in ospedale insieme a lui per assicurargli le migliore cure e l’aiuto di cui suo figlio ha bisogno. #cher Vai su Facebook

Il figlio di Cher, Elijah Blue Allman, ricoverato per overdose; Cher, il figlio Elijah Blue Allman trovato in casa privo di sensi, ricoverato per un'overdose. Lui raccontò: «; Il figlio di Cher Elijah Blue Allman trasportato d’urgenza in ospedale per overdose.

Il figlio di Cher, Elijah Blue Allman, ricoverato per overdose - Il 48enne, che da sempre lotta con le dipendenze da droga, si trova in una clinica californiana e non sarebbe al momento in pericolo di vita ... Da vanityfair.it

Cher, il figlio Elijah Blue Allman ricoverato per overdose - Elijah Blue Allman, 48enne figlio della cantante Cher, è ricoverato in ospedale per overdose. Riporta msn.com