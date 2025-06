Il figlio di Cher ricoverato in ospedale per overdose

Una notizia sconvolgente scuote il mondo dello spettacolo: Elijah Blue Allman, figlio della leggendaria Cher, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a causa di una sospetta overdose. La sua storia di lotta contro la tossicodipendenza, iniziata già all’età di 11 anni, solleva ancora una volta il dibattito sulla fragilità delle young star. Una battaglia personale che richiede attenzione e comprensione.

