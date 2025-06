Il figlio di Cher in ospedale per overdose

Una notizia preoccupante scuote il mondo dello spettacolo: Elijah Blue Allman, il figlio di Cher e Greg Allman, è stato ricoverato in ospedale a Joshua Tree per overdose. La sua lotta contro le dipendenze è nota, ma questa volta la sua vita è stata messa a dura prova. Fortunatamente, sembra che abbia avuto salva la vita, un monito forte sulla battaglia contro la dipendenza e l'importanza di supportare chi ne è coinvolto.

Elijah Blue Allman, il figlio di Cher e del defunto marito Greg Allman, è stato ricoverato in ospedale a Joshua Tree in California per overdose. lo riporta il sito Tmz. Non è chiaro di che tipo di sostanza Allman abbia abusato: "Ma è fortunato di essere vivo», hanno detto le fonti del sito di gossip. Elijah, che ha 49 anni ed è anche lui musicista, aveva in passato parlato apertamente delle battaglie. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il figlio di Cher in ospedale per overdose

