Il figlio di Cher Elijah Blue Allman ricoverato per overdose

Elijah Blue Allman, il figlio di Cher, è stato ricoverato in una clinica californiana a causa di un’overdose. Nonostante la lunga battaglia contro le dipendenze, si rassicura che al momento non sia in pericolo di vita. Questa vicenda ricorda quanto la fragilità possa colpire anche le star più amate, ma sottolinea anche l’importanza di cercare aiuto e supporto.

Il 48enne, che da sempre lotta con le dipendenze da droga, si trova in una clinica californiana e non sarebbe al momento in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il figlio di Cher, Elijah Blue Allman, ricoverato per overdose

In questa notizia si parla di: figlio - cher - elijah - blue

Il figlio di Cher Elijah Blue Allman trasportato d’urgenza in ospedale per overdose - Una notizia che sconvolge il mondo dello spettacolo: Elijah Blue Allman, il figlio di Cher, è stato trasportato d’urgenza in ospedale a causa di una grave overdose.

Elijah Blue Allman, figlio di Cher e Greg Allman, ricoverato in ospedale per overdose. Non è in pericolo di vita, Cher si trova in ospedale insieme a lui per assicurargli le migliore cure e l’aiuto di cui suo figlio ha bisogno. #cher Vai su Facebook

Il figlio di Cher Elijah Blue Allman trasportato d’urgenza in ospedale per overdose; Il figlio di Cher, Elijah Blue Allman, ricoverato per overdose; Cher, il figlio Elijah Blue Allman trovato in casa privo di sensi, ricoverato per un'overdose. Lui raccontò: «.

Cher, il figlio Elijah Blue Allman trovato in casa privo di sensi, ricoverato per un'overdose. Lui raccontò: «A 11 anni cominciai a drogarmi» - Il figlio di Cher, Elijah Blue Allman, 48 anni, è stato trovato privo di sensi sabato mattina e si trova ora ricoverato nell'ospedale di ... Si legge su msn.com

Cher, il figlio Elijah Blue Allman ricoverato per overdose - Elijah Blue Allman, 48enne figlio della cantante Cher, è ricoverato in ospedale per overdose. Secondo msn.com