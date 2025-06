Il fenomeno dei danni da cinghiali | Una questione cilentana sociale e urgente

Nel cuore del Cilento, il fenomeno dei danni da cinghiali si sta trasformando in una crisi sociale urgente, che coinvolge cittadini, agricoltori e operatori turistici. Questi mammiferi, spesso percepiti come creature innocue o addirittura simpatiche, stanno mettendo a rischio la nostra convivenza quotidiana e il patrimonio naturale. È giunto il momento di affrontare con decisione questa problematica complessa, perché la sicurezza e il benessere del territorio cilentano non possono più aspettare.

Negli ultimi anni, il fenomeno dei danni causati dai cinghiali ha assunto una dimensione sociale allarmante, ampliandosi ben oltre i confini dell'agricoltura per toccare la vivibilità delle aree rurali, l'industria turistica e, non da ultimo, la sicurezza delle persone. Malgrado il cinghiale possa apparire come un animale simpatico o anche buffo nella narrativa popolare — basti pensare a Pumbaa nel "Re Leone" o ai cinghiali cacciati da Asterix e Obelix — la verità è che la sua presenza sul nostro territorio sta diventando un problema sempre più serio e complesso.

