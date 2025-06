Il Fascicolo sanitario elettronico 2.0 avvicinerà il cittadino ai medici di famiglia e a quelli ospedalieri

Il fascicolo sanitario elettronico 2.0 rappresenta una svolta fondamentale per la sanità italiana, avvicinando cittadini e medici in modo più semplice e rapido. Con una rinnovata infrastruttura e una migliore organizzazione, si punta a migliorare l’efficienza e la qualità delle cure. L’obiettivo è creare un sistema più trasparente, accessibile e collaborativo, portando la sanità pubblica al passo con le sfide del futuro.

«Abbiamo lavorato per colmare un deficit organizzativo e infrastrutturale». Queste le dichiarazioni dell'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, rilasciate oggi, lunedì 16 giugno, in occasione dell'evento "L'innovazione nel Sistema sanitario nazionale – il Fascicolo.

Il 16% dei giovani non conosce il proprio medico base, l’82,3% non ha mai utilizzato il fascicolo sanitario elettronico. L’indagine Gimbe sull’alfabetizzazione sanitaria tra i giovani studenti - Un sorprendente 16% dei giovani non sa chi sia il proprio medico di base e un incredibile 823 non ha mai utilizzato il fascicolo sanitario elettronico.

