Il duo Signor-Michi vince il Rally di Reggello-Figline

Il duo Signor-Michi si conferma protagonista assoluto del Rally di Reggello-Incisa e Figline, uno degli appuntamenti più attesi della Coppa Rally di zona 7. Con un dominio incontrastato e una performance impeccabile, Marco Signor sulla sua Toyota Yaris Rally2 ha conquistato la vittoria, dimostrando ancora una volta perché è uno dei nomi più rispettati nel panorama rallystico italiano. La gara, divisa in due intense giornate, si conclude con un risultato che lascia il segno.

REGGELLO – Dominio incontrastato, anche annunciato alla vigilia, per il trevigiano Marco Signor, su una Toyota Gr Yaris Rally2, al 17esimo Rally di Reggello-Incisa e Figline Valdarno, quarto atto della Coppa Rally di zona 7, appuntamento proposto da Reggello Motor Sport, in collaborazione con l'Automobile Club Firenze. Con le sfide suddivise in due giorni, la classifica della gara è stata presa subito in consegna dal pilota campione d'Italia in carica promozione, affiancato dal pistoiese Daniele Michi, sull'esemplare della tre cilindri giapponese della Step Five gommata Pirelli e portata in gara su impegno della concessionaria Bi Auto di Firenze.