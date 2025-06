Il dramma di Polonara colpito da leucemia mieloide Come sta il cestista della Virtus Bologna

Il dramma di Polonara, colpito da leucemia mieloide, ha scosso il mondo dello sport e dei tifosi. Attualmente ricoverato presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna, il cestista della Virtus ha già iniziato le terapie specifiche con speranza e determinazione. In un momento così difficile, la forza e il sostegno di tutti sono più che mai necessari: la solidarietà può fare la differenza. Restiamo vicini a lui in questa battaglia.

Il giocatore della Virtus è ora ricoverato presso l'Ospedale Sant'Orsola Malpighi di Bologna dove ha già iniziato le terapie specifiche.

