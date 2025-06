Il dominio degli israeliani sui cieli dell’Iran nasce in Siria dove lo spazio aereo è aperto

Il dominio degli israeliani sui cieli dell’Iran inizia in Siria, dove lo spazio aereo aperto favorisce operazioni strategiche e sorvoli di precisione. Per i piloti militari israeliani, il cielo di Damasco si è rivelato spesso più accessibile di quanto ci si possa aspettare, consentendo azioni che influenzano gli equilibri di potere nella regione. Scopriamo insieme come queste dinamiche plasmano il panorama geopolitico attuale.

Agli occhi dei piloti militari israeliani, il cielo di Damasco è sempre parso piuttosto permeabile. Già durante il regime di Bashar el Assad, le forze aeree dello stato ebraico riuscivano a

Un video in timelapse mostra l'azzeramento del traffico aereo civile sui cieli dell'Iran nella notte tra giovedì e venerdì, al momento dell'attacco...

Il dominio degli israeliani sui cieli dell'Iran nasce in Siria, dove lo spazio aereo è aperto; Se Israele ha il dominio dell'aria sull'Iran. Parla il prof. Alegi; L'Idf torna ad attaccare l'Iran: raid con i caccia. Netanyahu: Dominio sui cieli, cambia tutto. Otto morti in Israele.

L'Idf torna ad attaccare l'Iran: raid con i caccia. Netanyahu: "Dominio sui cieli, cambia tutto". Otto morti in Israele - Lo scrive l'agenzia iraniana Mehr, aggiungendo che "il regime israeliano continua a prendere di mira i civili ...

Israele rivendica il dominio dei cieli su Teheran: escalation con l'Iran e crisi a Gaza - La risposta iraniana non si è fatta attendere: missili balistici hanno colpito Tel Aviv e Haifa, causando 24 morti in Israele e innescando esplosioni e incendi.