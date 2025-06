Il dolore travolge Polla per la morte di Marco Grimaldi fatale l' incidente in moto

Il dolore sconvolge Polla per la tragica perdita di Marco Grimaldi, vittima di un incidente in moto avvenuto durante un raduno. La comunità è sotto shock e si stringe nel ricordo di un uomo stimato e generoso. Mentre la salma rimane sotto sequestro all'ospedale di Lagonegro, il dramma mette in luce quanto improvvisa e crudele possa essere la perdita di una vita. La città si prepara a rendere omaggio a Marco, simbolo di amicizia e solidarietà .

E' ancora sotto sequestro nell'ospedale di Lagonegro, in Basilicata, la salma di Marco Grimaldi, il 47enne originario di Polla deceduto in un incidente avvenuto sabato notte. L'incidente L'operaio di Polla stava tornando da un raduno motociclistico quando nei pressi di Castrocucco ha perso.

