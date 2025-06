Il documento della Società italiana di Biochimica che chiede sanzioni concrete contro Israele

La Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare si unisce alle voci internazionali condannando le gravi violazioni umanitarie a Gaza e in Cis-Giordania. Con un documento ufficiale, invita la comunità scientifica e le istituzioni a adottare sanzioni concrete contro Israele, auspicando che tali misure possano contribuire a fermare le violazioni del diritto internazionale e a promuovere una soluzione duratura e giusta per le popolazioni coinvolte.

Come altre società scientifiche o accademiche, la Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare (SIB) ha approvato e diffuso un documento sulla grave situazione umanitaria in atto a Gaza e in cis-Giordania. Il documento, stilato precedentemente all’attacco militare condotto da Israele contro l’Iran, chiede sanzioni concrete contro Israele al fine di indurne il governo ad interrompere le gravissime violazioni del diritto internazionale che ha invece proseguito ed aggravato. Lo riporto parzialmente. *** “Come scienziati attivi nell’ambito delle Scienze della Vita e della Medicina e membri della Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare (SIB) . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it